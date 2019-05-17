Азербайджанская промышленная корпорация и «Белгоспищепром» подписали протокол о сотрудничестве (ФОТО)

17 мая 2019 13:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская промышленная корпорация (АПК) и белорусский концерн «Белгоспищепром» подписали протокол о намерении по сотрудничеству в рамках проходящей в Баку с 15 по 17 мая Международной выставки пищевой промышленности WorldFood Azerbaijan и XIII Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro.

Документ о сотрудничестве с азербайджанской стороны подписали генеральный директор АПК Кямран Набизаде, с белорусской - председатель концерна «Белгоспищепром» Александр Забелло.

Протокол предусматривает сотрудничество в сфере экспорта табачной продукции между агропромышленным комплексом «Азертабак» и Гродненской табачной фабрикой, входящей в состав концерна «Белгоспищепром», организацию двусторонних встреч, а также обмен опытом в сфере производства.

Отметим, что АПК на Международной выставке пищевой промышленности WorldFood Azerbaijan и XIII Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставке Caspian Agro представлена ООО «Азербайджанский агропромышленный комплекс «Азерхлопок», ООО «Азербайджанский агропромышленный комплекс «Азертабак», ООО «Азершелк», Шекинским винным заводом, а также комплексом животноводства АПК.

В настоящее время эти предприятия оказывают поддержку тысячам фермеров в сфере производства аграрной продукции, а продукция заводов реализуется на рынке более 20 регионов страны.

(Автор: Матанат Насибова)

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