Названы районы Азербайджана, в которых построят семеноперерабатывающие заводы

26 мая 2019 13:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - До конца текущего года в Азербайджане заработает пять семеноперерабатывающих заводов, сообщил Trend председатель Государственного семенного фонда при министерстве сельского хозяйства Эмин Алиев.

По словам председателя Фонда, помимо запуска нынешним летом двух таких предприятий в Хачмазе и Шеки, запланировано открытие трех новых заводов до конца второй половины будущего года.

"Предприятия в Товузе, Гобустане и Агджабеди планируется запустить до конца текущего года. Причем процесс создания семеноперерабатывающих заводов продолжится и в 2020 году. В частности, в первой половине будущего года запланировано строительство новых семеноперерабатывающих заводов в южных зонах страны - в Джалилабаде и Саатлы", - сказал Алиев.

Председатель Фонда также отметил, что заводы предназначены для того, чтобы перерабатывать семенной материал, обеспечить обработку и процессы протравления, осуществить его упаковку, с тем, чтобы в итоге получить из семенного материала непосредственно семена.

Государственный семенной фонд был создан при министерстве сельского хозяйства Азербайджана согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева из-за возросшей потребности страны в новых высокоурожайных и засухоустойчивых видах семян, и в целом для укрепления продовольственной безопасности Азербайджана.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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