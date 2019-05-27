В Азербайджане фермеры будут обеспечены комбайнами c GPS маяками - министерство

27 мая 2019 21:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В этом году во время жатвы в Азербайджане не будет проблем со снабжением фермеров комбайнами.

Об этом в понедельник Trend сказал начальник отдела по общественным связям и информационному обеспечению министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов.

По его словам, для этого выдвинут ряд требований: "Перед механизаторами, берущими комбайны в лизинг, поставлено условие на начальном этапе не обрабатывать площади более 50 гектаров. Второе условие - проводить жатву исключительно на территории района, где взят комбайн. Комбайны оборудованы приборами GPS, позволяющими контролировать их нахождение в районе дислокации. На местах за этим будут следить контролеры Государственных центров аграрного развития. Главное, завершить жатву зерновых с минимальными потерями”.

Он отметил, что по республике зерновыми культурами засеян один миллион 83 тысячи гектаров земли, и площадь 89 процентов возделываемых участков составляет менее 50 гектаров: "Крупным фермерским хозяйствам мы рекомендуем покупать комбайны, а не пользоваться государственными программами социального характера"

Глава пресс-службы министерства отметил также, что установлена максимальная планка стоимости жатвы за гектар: "В прошлом году гектар жатвы стоил 30 манатов, но в связи с высоким спросом, механизаторы зачастую завышали цену. В этом году цена на гектар установлена в размере 38 манатов. Это означает, что требовать более высокую цену не разрешается".

(Автор: Айшам Рустамова. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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