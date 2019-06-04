Сельское хозяйство Азербайджана названо наиболее перспективной отраслью экономики

4 июня 2019 23:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В отчете "Business outlook in Azerbaijan", подготовленном компанией Deloitte, опубликованы результаты опроса, нацеленного на выявление основных отраслей ненефтяного сектора Азербайджана, которые будут интенсивно развиваться в течение пяти ближайших лет, сообщает Trend со ссылкой на отчет.

Согласно данным отчета, респондентами опроса выступали финансовые директора и менеджеры ведущих компаний Азербайджана. По результатам опроса, более половины респондентов заявили, что сельское хозяйство и туризм будут иметь самый быстрый рост в ненефтяном секторе (69 и 60 процентов соответственно).

Далее следуют розничные услуги (26 процентов), строительство (23 процента), финансовые и страховые услуги (20 процентов). Семнадцать процентов респондентов считают, что сектор производства, транспорта и хранения будет интенсивно развиваться.

В ходе подготовки отчета компания Deloitte опросила респондентов по трем фокусным группам. В частности, компании из сектора энергетики, ресурсов и промышленности, которые составили 33 процента среди опрошенных респондентов, отметили в опросе, что строительство будет одним из самых быстрорастущих секторов развития экономики Азербайджана.

Треть компаний, представляющих потребительский сектор, которые в свою очередь также составили 33 процента среди опрошенных респондентов, полагают, что у сектора транспорта и хранения есть шансы быть одной из самых быстрорастущих отраслей.

Более трети компаний, предоставляющих финансовые услуги, которые составили 36 процентов среди опрошенных респондентов, заявляют, что финансовые и страховые услуги покажут самый быстрый рост.

В мае текущего года между правительством Азербайджана и Международной финансовой корпорацией (IFC) были подписаны три соглашения о сотрудничестве и три меморандума о взаимопонимании в рамках реализации проекта IFC "Инвестиционная среда и конкурентоспособность агробизнеса в Азербайджане". Эти соглашения предусматривают поддержку повышению конкурентоспособности в агробизнесе и улучшению инвестиционной среды, что в свою очередь, поможет дальнейшей диверсификации экономики и открытию новых рабочих мест.

Проект поможет упростить порядок лицензирования и ведения проверок бизнеса, развить рамки инвестиционной политики и поощрения и реализовывать в стране политику привлечения прямых зарубежный инвестиций, а также устранить существующие проблемы в сфере сельского хозяйства и агробизнеса.

Таким образом, данный проект можно считать подтверждением результата большинства опрошенных респондентов, проголосовавших за интенсивное развитие сельского хозяйства в Азербайджане.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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