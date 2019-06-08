Власти Грузии обещают производителям антидемпинговые меры

8 июня 2019 12:11 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министерство экономики и устойчивого развития Грузии готовит проект «Об антидемпинговых мероприятиях в торговле». Об этом глава ведомства Натия Турнава сообщила на заседании парламентского комитета отраслевой экономики, передает Trend со ссылкой на newsgeorgia.ge.

«Мы подготовили проект антидемпингового закона и сейчас обсуждаем его с бизнесменами, чтобы внести согласованную версию в парламент. В ближайшие дни мы представим проект в парламент и вашему комитету. Это даст нам — либеральной, открытой стране, члену Всемирной торговой организации, участнику торговых соглашений — возможность цивилизованным путем защитить наших бизнесменов от некачественной продукции, демпинговой конкуренции, от демпингового и некачественного импорта», — сказала Турнава.

По словам министра, помимо создания равноправных условий внутри страны, власти намерены защищать интересы грузинских предпринимателей за границей.

«Мы планируем защищать и лоббировать интересы наших предпринимателей за рубежом. Чтобы их не притесняли в различных тендерах, чтобы они не столкнулись с дополнительными торговыми барьерами. Мы осуществим это посредством атташе и прямых контактов с ведомствами», — сказала Турнава.

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