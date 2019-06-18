В Баку прошла деловая встреча Азербайджано-французской торгово-промышленной палаты на тему «Профессиональное образование и профессиональное обучение для бизнеса» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 14 июня 2019 г. Азербайджано-Французская Торгово-Промышленная Палата организовала в отеле JW Marriott Absheron ежемесячную деловую встречу на тему «Профессиональное образование и профессиональное обучение для бизнеса» с участием членов Палаты. На мероприятии обсуждались такие вопросы, как важная роль центров профессионального обучения в повышении квалификации, знаний и навыков работников.

Главными спикерами на мероприятии были директор Бакинского Государственного Центра Профессионального Обучения Промышленности и Инноваций Рашад Ханларов и директор Государственного Агентства по Профессиональному Образованию Парвиз Юсифов. На мероприятии также выступили заместитель проректора, руководитель программы по повышению квалификации Университета ADA Айгюн Гаджиева, генеральный секретарь Азербайджано-французского университета (UFAZ) Шарлотта Пайен, сопредседатель Центра Подготовки к Университетам (UFC) Рейхан Гусейнова.

Мероприятие началось с выступления Парвиза Юсифова. Он ознакомил гостей с системой профессионального образования в Азербайджане, деятельностью Агентства в сфере развития образования, cтратегической дорожной картой по развитию профессионального обучения и образования. Участникам также была представлена ​​информация о современных центрах профессионального образования и 10 пилотных учреждениях. П. Юсифов подчеркнул важность международного сотрудничества и проинформировал гостей о совместных программах и деятельности, осуществляемой в этом направлении, о будущих перспективах развития.

Далее Рашад Ханларов проинформировал гостей о деятельности Бакинского Государственного Центра Профессионального Обучения Промышленности и Инноваций. Он также отметил, что целью Центра является привлечение в Азербайджан лучшего профессионального образования, воспитание и обучение квалифицированных кадров. Более того, участники были ознакомлены с областями специализаций и соответствующей им образовательной моделью и разработанными учебниками, с исследованиями, проводимыми Центром в направлении усовершенствования программ обучения, формирования обучающей среды в рамках проекта.

Далее Айгюн Гаджиева рассказала о программах повышения квалификации университета ADA, их преимуществах и проинформировала о новой совместной программе под названием “Adaptive Strategic Execution Program” (ASEP).

После этого Шарлотта Пaйен представила информацию об образовательной среде в UFAZ и роли университета в подготовке высококвалифицированной рабочей силы.

Последний спикер, Рейхан Гусейнова ознакомила гостей с Центром Подготовки к Университетам, его проектами и программами и подчеркнула важную роль Центра в подготовке студентов к профессиональным программам и оказании им поддержки в процессе приема в зарубежные университеты.

После выступлений каждый спикер ответил на вопросы аудитории. Мероприятие завершилось интерактивной сессией вопросов и ответов.

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