Азербайджан и Швейцария расширяют бизнес-сотрудничество (ФОТО)

28 июня 2019 17:12 (UTC+04:00)

В швейцарском Цюрихе, при содействии посольства Азербайджана и Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), был проведен двусторонний бизнес-форум.

Как сообщает в Тренд, в мероприятии под девизом «Рынки Южного Кавказа - ворота в СНГ, Ближний Восток и Европу» помимо официальных представителей Азербайджана и Швейцарии приняли участие предприниматели, работающие в области энергетики, сельского хозяйства, строительства, туризма, ИКТ, здравоохранения, пищевой промышленности.

Посол Азербайджана Ханым Ибрагимова и представитель государственного секретариата Швейцарии по экономическому сотрудничеству Тони Море подчеркнули высокий уровень двусторонних политических отношений и развития торгово-экономического сотрудничества.

Глава AZPROMO Юсиф Абдуллаев проинформировал участников мероприятия о реформах в Азербайджане в сфере предпринимательства, бизнес-атмосфере и инвестиционном климате и пригласил швейцарских бизнесменов инвестировать в экономику Азербайджана.

Также на бизнес-форуме выступили с презентациями по различным сферам экономики Азербайджана председатель агентства по развитию малого и среднего бизнеса при министерстве экономики Орхан Мамедов, торговый представитель Азербайджана в странах Центральной Европы Неймат Нагдалиев, генеральный директор ООО «Азертелеком» Фуад Аллахвердиев, директор государственной аграрно-торговой компании Лейла Мамедова, начальник отдела государственного агентства по туризму Джамиля Талыбзаде, директор Alliance Logistics Натиг Гейдаров и заместитель генерального директора Socar Polymer Мамедали Гусейнов.

В рамках визита в Швейцарию, на встрече между AZPROMO и торгово-промышленной палатой Тюргау были обсуждены вопросы о расширении сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, экономики и техники. В заключение, был подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества. Меморандум предусматривает взаимную поддержку в развитии экономического сотрудничества, обмен опытом, расширение связей между предпринимателями обеих стран и создание новых связей.

Отметим что, швейцарская торгово-промышленная палата Тюргау объединяет 600 местных компаний, а также оказывает различные услуги предпринимателям, работающим в сферах промышленности, торговли и услуг.

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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