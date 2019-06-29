Министр: Товарооборот между Азербайджаном и Швейцарией вырос почти в 9 раз

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Азербайджаном и Швейцарией в январе-мае 2019 года составил 881 миллиона долларов, что в 8,8 раза больше пяти месяцев прошлого года.

Об этом, как сообщает Trend, сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на восьмом заседании межправительственной азербайджано-швейцарской комиссии в Берне.

Министр отметил, что в 2018 году 52 процента всего оборота Швейцарии на Южном Кавказе пришлись на Азербайджан.

«Так, в прошлом году товарооборот между Азербайджаном и Швейцарией составил 648 миллионов долларов, что в 2,7 раза больше показателя прошлого года», - сказал Мустафаев.

По словам министра, Швейцария занимает одно из ведущих мест в экспорте ненефтяных продуктов Азербайджана.

Говоря об экономических отношениях между странами, министр сказал, что имеется большой потенциал для сотрудничества в таких сферах, как сельское хозяйство, фармацевтика, транзитные перевозки, туризм и другие.

Далее он сказал, что в первом квартале 2019 года ВВП Азербайджана вырос на три процента, ненефтяной ВВП - на 1,7 процента, а ненефтяная промышленность - на 16,1 процента.

«По оценкам, в текущем году ВВП страны вырастет на 3,2 процента, а ненефтяной ВВП - на 3,4 процента», - сказал министр.

Также Мустафаев подчеркнул, что в прошлом году в экономику страны было вложено 15,3 миллиарда долларов, 8,2 миллиарда долларов из которых пришлись на иностранные инвестиции, а в целом с момента обретения независимости, в экономику страны было вложено 263 миллиарда долларов, более 50 процентов из которых составляют иностранные инвестиции.

В свою очередь, представитель Федерального совета Швейцарии по торговым соглашениям Эрвин Боллингер отметил, что отношения между Азербайджаном и Швейцарией находятся на высшем уровне.

Боллингер высоко оценил проведенные в Азербайджане реформы и отметил успешную деятельность швейцарских бизнесменов в Азербайджане.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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