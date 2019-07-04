Состоялась презентация узбекской Ravon Nexia R3, собранной в Казахстане

БАКУ/Trend/ - В Алматы (Казахстан) состоялась презентация узбекской Ravon Nexia R3 казахстанской сборки, сообщает Trend ссылкой на узбекские СМИ.

Для казахстанских покупателей автомобиль будет доступен в комплектациях Comfort и Optimum. В силу местной сборки автомобиля, он будет продаваться на льготных условиях и обойдется казахстанцам дешевле, чем автомобили, произведенные в Узбекистане. В следующем году планируется расширение модельного ряда.

На пресс-конференции отмечалось, что в 2019 году запланирован выпуск 16 тысяч автомобилей Ravon R3 в Казахстане. Из них шесть тысяч для внутреннего рынка и 10 тысяч – на экспорт, в частности в Россию.

Ранее Trend сообщал, что UZAUTO Motors (GM Uzbekistan) приступил к официальным поставкам в Казахстан, как готовых авто, так и комплектов для сборки, только в середине марта этого года. На данный момент модель Nexia R3 экспортируется на казахстанский завод "СарыаркаАвтоПром" для крупноузловой сборки, а Ravon R4 поставляется уже в готовом виде.

Компания UZAUTO Motors представила новые модели и заявила о возобновлении поставок в РФ в том же марте.

Также в 2019-м UZAUTO Motors (GM Uzbekistan) экспортировала автомобили в Афганистан и Таджикистан. В начале апреля первая партия машин отправилась в Беларусь. Экспорт автомобилей под брендом Ravon также был возобновлен в Кыргызстан.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

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