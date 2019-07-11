Из каких стран в Казахстан приходит рабочая сила?

11 июля 2019 15:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За первые шесть месяцев текущего года в Казахстане продлено и оформлено порядка 260 тысяч разрешений мигрантам для осуществления трудовой деятельности, сообщает Trend в четверг со ссылкой на казахские СМИ.

В основном это граждане Азербайджана, Грузии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

Как сообщается, количество желающих получить разрешение на работу резко возрастает в весенне-летний период, когда миграционная служба оформляет ежедневно до нескольких тысяч разрешений.

Отметим, что 12 января 2018 года в столице открылся первый в Казахстане Центр миграционных услуг. Сегодня таких центров по всей стране насчитывается 17.

По итогам прошлого, 2018 года в Казахстане через центры миграционных услуг было выдано более 434 тысяч, а продлено 117,5 тысячи разрешений на работу.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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