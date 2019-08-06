Минсельхоз Азербайджана проводит тренинги по новым правилам субсидирования агросектора

6 августа 2019 12:19 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Каждый предприниматель, независимо от местожительства, должен быть осведомлен о новых правилах выдачи субсидий.

Об этом на брифинге сказал председатель Агентства аграрных кредитов и развития при министерстве сельского хозяйства Мирза Алиев, сообщает во вторник Trend,

По его словам, на "тренингах для тренеров" сотрудникам будет предоставлена информация о новых правилах субсидирования в сельском хозяйстве.

"Сотрудники агентства должны быть способны ответить на все вопросы фермеров о новых правилах субсидирования", - сказал он.

Министерство сельского хозяйства начало тренинги о внедрении новых правил выдачи субсидий предпринимателям. На тренингах, организованных агентством, примут участие фермеры из 60 регионов страны. Тренинги будут продолжаться девять дней с участием 200 экспертов в этой области.

Отметим, что указом Президента от 27 июня 2019 года утверждены "Правила субсидирования производства сельскохозяйственной продукции". В соответствии с этими правилами, с января 2020 года субсидии будут предоставляться по новой системе. Это, в первую очередь, позволит увеличить урожайность, занятость, улучшить продовольственную безопасность, а также, экспортный потенциал страны в области сельского хозяйства.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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