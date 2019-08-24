На железнодорожном терминале Астара-Астара возобновлены ремонтные работы - замминистра

24 августа 2019 17:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Прокладка рельсов на 40-километровом участке железной дороги Решт-Астара в провинции Гилан на севере Ирана начнется в скором времени.

Об этом сказал заместитель министра городского и дорожного строительства Ирана, исполнительный директор железнодорожной компании Ирана Саид Расули, осматривая Астаринский железнодорожный терминал, передает в субботу Trend.

По его словам, укладка рельсов осуществляется за счет правительства Ирана, но и Азербайджан инвестирует в строительство железной дороги 500 миллионов долларов.

Замминистра отметил, что после продолжительного перерыва возобновлены строительные работы на железнодорожном терминале Астара-Астара, по поводу чего были проведены многочисленные переговоры с азербайджанской стороной.

"Подрядчик проекта Астара-Астара должен создать в терминале погрузочно-разгрузочные возможности", - сказал Расули.

Отметим, что в марте прошлого года введена в эксплуатацию железная дорога Астара-Астара между Азербайджаном и Ираном. После строительства железной дороги Астара-Решт и завершения работ в терминале станет возможной транспортировка грузов из Азербайджана в южные порты Ирана.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Посольство: Информация о военном сотрудничестве между Ираном и Арменией безосновательна
Политика 18 июля 16:57
Министр экономики и финансов Ирана совершит визит в Азербайджан
Политика 26 января 2015 10:03
Азербайджан и Иран расширят сотрудничество в таможенной сфере
Экономика 30 декабря 2014 11:30
Расширяется сотрудничество между органами юстиции Азербайджана и Ирана
Политика 23 декабря 2014 15:21
Иран предлагает Азербайджану совместно бороться с религиозным радикализмом
Политика 4 декабря 2014 15:47
Министр связи и информационных технологий Ирана прибыл в Азербайджан
ИКТ 1 декабря 2014 09:51
Лента новостей
Джонсон заявил, что будет уговаривать Трампа прекратить торговые войны
В мире 18:59
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Гонконге
В мире 18:20
Меркель прилетела в Биарриц на саммит G7
В мире 18:18
В Бангладеш восемь человек погибли при падении автобуса с моста
В мире 18:15
НАСА сообщило о новой попытке стыковки "Союза" с МКС в ночь на 26 августа
Россия 17:53
Макрон: "семерка" должна помочь решению кризисов вокруг Ирана, в Сирии, Ливии и Украине
В мире 17:43
Отборочный тур китайских участников регаты Monaco Optimist Team Race прошел на Хайнане
В мире 17:36
Туск заявил, что ЕС не будет сотрудничать с Лондоном по Brexit без соглашения
Другие страны 17:29
Иран обеспокоен выходом США из ДРСМД и испытанием Вашингтоном новой ракеты
Политика 17:24