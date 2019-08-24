На железнодорожном терминале Астара-Астара возобновлены ремонтные работы - замминистра

БАКУ/Trend/ - Прокладка рельсов на 40-километровом участке железной дороги Решт-Астара в провинции Гилан на севере Ирана начнется в скором времени.

Об этом сказал заместитель министра городского и дорожного строительства Ирана, исполнительный директор железнодорожной компании Ирана Саид Расули, осматривая Астаринский железнодорожный терминал, передает в субботу Trend.

По его словам, укладка рельсов осуществляется за счет правительства Ирана, но и Азербайджан инвестирует в строительство железной дороги 500 миллионов долларов.

Замминистра отметил, что после продолжительного перерыва возобновлены строительные работы на железнодорожном терминале Астара-Астара, по поводу чего были проведены многочисленные переговоры с азербайджанской стороной.

"Подрядчик проекта Астара-Астара должен создать в терминале погрузочно-разгрузочные возможности", - сказал Расули.

Отметим, что в марте прошлого года введена в эксплуатацию железная дорога Астара-Астара между Азербайджаном и Ираном. После строительства железной дороги Астара-Решт и завершения работ в терминале станет возможной транспортировка грузов из Азербайджана в южные порты Ирана.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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