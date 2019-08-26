Мексика увеличивает экспорт пива в Азербайджан

26 августа 2019 15:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Объем товарооборота между Азербайджаном и Мексикой в 2018 году достиг рекордных цифр – 26,2 млн. долларов, сообщает в понедельник Trend.

В 2019 году ожидается, что эти показатели превзойдут прошлогодние.

В 2017-2018 гг. объем экспорта из Мексики в Азербайджан вырос на 35,74%, за этот же период объем экспорта из Азербайджана в Мексику увеличился на 12,44%.

В настоящее время 39% мексиканской продукции на азербайджанском рынке относится к буровому оборудованию для нефтегазовой промышленности - 18% - буровые трубы, 10-12% - трубы для нефти и газа, соответственно. Также импортируемое в Азербайджан мексиканское пиво составляет 12% на местном рынке.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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