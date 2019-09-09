Узбекистан и Турция будут развивать грузоперевозки из Китая через Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана и «Турецкие государственные железные дороги» договорились о тесном сотрудничестве в сфере грузоперевозок, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.

На встрече присутствовали генеральный директор акционерного общества «Турецкие государственные железные дороги» (TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü) Эрол Арыкан, сотрудники посольства Турции в Узбекистане, руководители компаний по перевозкам АО «Урта Осие Транс» и СП ООО «Silk Road International».

В частности, стороны обсудили вопросы налаживания мультимодальных грузоперевозок по маршруту Турция – Грузия – Азербайджан – Туркменистан – Узбекистан – Кыргызстан – Китай, говорится в сообщении.

Была отмечена важность принятия комплексных мер по развитию международной транспортной системы, что окажет значительное влияние на рост экономик вышеупомянутых стран, отмечается в сообщении.

Кроме того, стороны рассмотрели предложения по организации узбекско-турецкого бизнес-форума, на базе которого предприниматели двух стран могли бы эффективно обмениваться информацией, налаживать новые связи и контакты и работать над реализацией новых проектов.

Была достигнута договоренность о тесном сотрудничестве в данном направлении, говорится в сообщении.

Автор: Фахри Вакилов

Твиттер:@vakilovfaxri

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