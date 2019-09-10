Азербайджанское каспийское морское пароходство ASCO ввело в эксплуатацию судно “Ом” (ФОТО)

10 сентября 2019 14:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Снабженческо-буксировочное судно “Ом” было введено в эксплуатацию после капитального ремонта, сообщает Trend со ссылкой на Азербайджанское каспийское морское пароходство (ASCO).

«Ремонтные работы осуществлялись на Бибиэйбатском судоремонтном заводе. В процессе работы были отремонтированы головной и вспомогательные двигатели, насосы, трубопроводная система, каюты, санузлы и столовая», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по завершении ремонта механизмов и электрооборудования, судно успешно прошло морские испытания.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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  • Азербайджанское каспийское морское пароходство ASCO ввело в эксплуатацию судно “Ом” (ФОТО)
  • Азербайджанское каспийское морское пароходство ASCO ввело в эксплуатацию судно “Ом” (ФОТО)
  • Азербайджанское каспийское морское пароходство ASCO ввело в эксплуатацию судно “Ом” (ФОТО)
  • Азербайджанское каспийское морское пароходство ASCO ввело в эксплуатацию судно “Ом” (ФОТО)
  • Азербайджанское каспийское морское пароходство ASCO ввело в эксплуатацию судно “Ом” (ФОТО)
  • Азербайджанское каспийское морское пароходство ASCO ввело в эксплуатацию судно “Ом” (ФОТО)
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