Сверловская область РФ отправит в Азербайджан несколько бизнес-миссий

БАКУ/Trend/- В предстоящем году министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Российской Федерации планирует организовать ряд бизнес-миссий в Азербайджан.

Как передает Trend, об этом сообщил журналистам в четверг глава данного ведомства Василий Козлов. По его словам, речь идет об отраслевых бизнес-миссиях.

" В составе миссий будут производители химической промышленности, информационных технологий и пр. В то же время Свердловская область готова к привлечению специалистов из Азербайджана к высокотехнологичным операциям в различных сферах производства, - сказал Козлов.

Отметим, что в азербайджано-российском бизнес форуме принимают участие представители государственных ведомств Азербайджана и Свердловской области РФ, а также представители бизнеса обеих стран.

( Автор Матанат Насибова)

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