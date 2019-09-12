Сверловская область РФ отправит в Азербайджан несколько бизнес-миссий

БАКУ/Trend/- В предстоящем году министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Российской Федерации планирует организовать ряд бизнес-миссий в Азербайджан.
Как передает Trend, об этом сообщил журналистам в четверг глава данного ведомства Василий Козлов. По его словам, речь идет об отраслевых бизнес-миссиях.
" В составе миссий будут производители химической промышленности, информационных технологий и пр. В то же время Свердловская область готова к привлечению специалистов из Азербайджана к высокотехнологичным операциям в различных сферах производства, - сказал Козлов.
Отметим, что в азербайджано-российском бизнес форуме принимают участие представители государственных ведомств Азербайджана и Свердловской области РФ, а также представители бизнеса обеих стран.
( Автор Матанат Насибова)
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