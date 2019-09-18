Узбекские авиалинии откроют прямой рейс в Германию

18 сентября 2019 16:33 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Узбекские авиалинии с 2020 года начнут летать в Мюнхен (Германия), сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

В авиакомпании отметили, что с 19 сентября стартуют продажи авиабилетов в направлении Мюнхена.

Рейсы будут осуществляться начиная с первого апреля 2020-го года по средам и воскресеньям.

Стоимость авиабилета эконом-класса обслуживания на рейсы Uzbekistan Airways по направлению Ташкент-Мюнхен-Ташкент начинается от 520 евро.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

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