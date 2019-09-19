Товарооборот между Азербайджаном и Китаем превысил $1 млрд

БАКУ/Trend/ - За последние годы в торгово-экономических отношениях между Азербайджаном и Китаем наблюдается положительная динамика развития. Как передает в четверг Trend, об этом заявил на церемонии открытия пятой выставки товаров стран шелкового пути, президент Торгово-промышленной палаты Азербайджана Нияз Ализаде.

Глава Торговой палаты отметил, что объем товарооборота между двумя странами составляет на сегодняшний день 1,3 миллиарда долларов. «При этом импорт товаров из Китая вырос на 40 процентов. Азербайджан считается основным торгово-экономическим партнером Китая в регионе Южного Кавказа. Азербайджан превратился в один из важных международных транспортных центров, расположенных на историческом «Шелковом пути». Железнодорожный коридор «Баку-Тбилиси-Карс» (БТК), на сегодняшний день представляет собой кратчайший транспортный маршрут для перевозки грузов в Китай и Европу», - сказал Ализаде.

Глава ТПП добавил, что инициатива «Один пояс, один путь» может внести важный вклад в поощрение контактов между Азербайджаном и Китаем, а также представляет огромную важность для сохранения стабильности и безопасности в регионе.

Отметим, что в Баку проходит пятая выставка товаров стран «Шелкового пути», на которой главным образом представлены китайские товары, предназначенные для использования в сфере сельского хозяйства, легкой промышленности и в других секторах экономики. Выставка состоится 19-20 сентября в Бакинском дворце спорта.

(Автор Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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