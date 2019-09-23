Вице-президент Азиатского банка развития подтверждает приверженность развитию Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Азиатского банка развития (АБР) Дивакар Гупта подтвердил содействие АБР программе развития и реформ правительства во время своего двухдневного визита в Узбекистан с 20-го по 21-ое сентября, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу АБР.

Гупта встретился с заместителем премьер-министра Узбекистана Эльером Ганиевым, заместителем премьер-министра и министром финансов Узбекистана Джамшидом Кучкаровым, министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым, министром энергетики Узбекистана Алишером Султановым, первым заместителем председателя Центрального банка Узбекистана Ильхомом Норкуловым, и другими официальными лицами правительства.

Будучи вице-президентом АБР, ответственным за операции в частном секторе, Гупта поблагодарил правительство за его смелые реформы, направленные на укрепление макроэкономической стабильности в стране, а также содействие улучшению инвестиционного и делового климата для развития частного сектора. Гупта также поздравил правительство со значительным прогрессом, достигнутым в продвижении проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), и заявил о постоянной поддержке АБР отношении проектов ГЧП в различных секторах экономики Узбекистана.

«АБР здесь, чтобы поддержать и сопровождать Узбекистан в этот переходный период, будь то стимулирование частных инвестиций и поддержка реформ в других секторах, или создание возможностей для использования возобновляемых источников энергии посредством государственно-частного партнерства и инвестиций в частный сектор», - сказал Гупта.

В июне 2019 года АБР утвердил свою новую пятилетнюю Стратегию партнерства со страной (СПС) для Узбекистана, чтобы поддержать проводимые правительством реформы, направленные на содействие переходу экономики к более инклюзивному и рыночному пути роста. Стратегия направлена на поддержку развития частного сектора, устранение социальных различий, и способствует региональному сотрудничеству и интеграции. В АБР планируют мобилизовать свыше одного миллиарда долларов в год в течение следующих трех лет для улучшения водоснабжения и канализации страны, транспортной инфраструктуры, производства и распределения энергоресурсов и занятости молодежи. Это поможет создать рабочие места в сельской местности, расширить доступ людей к современному здравоохранению и поддержать правительственную программу реформ в области управления экономикой, развития финансовых рынков и улучшения социальной защиты.

В ходе визита, Гупта также выступил на первом Диалоге министров энергетики и энергетическом инвестиционном форуме в рамках Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). Он подчеркнул своевременность энергетических реформ в Узбекистане и важность этих мероприятий для создания возможностей для привлечения частных инвестиций в регион.

С тех пор, как Узбекистан присоединился к АБР в 1995 году, АБР выделил 73 займа на общую сумму 7,9 миллиарда долларов, в том числе два займа для частного сектора на общую сумму 225 миллионов долларов. АБР также предоставил 6 миллионов долларов в виде инвестиций в акционерный капитал, 218 миллионов долларов в виде гарантий и 97,7 миллиона долларов в виде грантов на техническую помощь. В 2019 году, АБР выделил три займа на общую сумму 472,3 миллиона долларов для развития инфраструктуры цепочки добавленной стоимости в плодоовощеводстве, повышения эффективности железнодорожного транспорта и доступа к питьевой воде.

АБР привержен достижению процветающего, всеобъемлющего и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, продолжая при этом свои усилия по искоренению крайней нищеты. В 2018 году, АБР выделил новые займы и гранты на общую сумму 21,6 миллиарда долларов. АБР основан в 1966 году, его членами являются 68 стран, 49 из которых из региона.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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