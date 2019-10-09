Великобритания заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в таможенном деле

БАКУ /Trend/ - Великобритания заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах, включая таможенное дело. Об этом заявил посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Лайл Шарп на встрече с председателем Государственного таможенного комитета (ГТК), генерал-лейтенантом таможенной службы Сафаром Мехтиевым, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу ГТК

Комментируя уровень существующих связей между Азербайджаном и Великобританией, посол отметил, что проведенные в таможенной системе Азербайджана реформы, достигнутые успехи произвели на него большое впечатление. По его словам, действующие в Азербайджане британские компании очень довольны нововведениями в таможне.

Говоря о важности обмена опытом, Шарп отметил, что запланированное на следующую неделю обучение британских специалистов практике применения системы "предварительная информация о пассажирах (API) и регистрация пассажирских имен (PNR)" станет важным шагом по развитию взаимного сотрудничества.

Председатель комитета, в свою очередь, также рассказал об опыте применения информационных технологий, управления рисками, автоматизированной системы управления, подчеркнув, что новшества в таможенной системе страны сыграли важную роль в повышении эффективности таможенного дела и международной торговли, а также в обеспечении прозрачности.

Мехтиев отметил, что в процессе расширения двусторонних отношений важная задача также возложена на таможенные органы, для углубления сотрудничества которых имеет большое значение обмен опытом.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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