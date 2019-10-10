В Казахстане запланировано строительство аналога Disneyland

БАКУ /Trend/ - В столице Казахстана городе Нур-Султане планируется строительство крытого парка развлечений Disneyland, рассказал руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства Акимата города Нур-Султан Ерлан Бекмурзаев, сообщает в четверг Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Бекмурзаев сделал заявление в ходе пресс-конференции в рамках восьмого глобального саммита ЮНВТО в Нур-Султане.

По словам главы управления, на данный момент столичные власти заняты поиском инвестора для реализации проекта.

«По Disneyland мы сейчас определяем земельный участок, место где его можно выделить, для того, чтобы привлечь инвестора. Нужно обеспечение инфраструктурой, водой и электричеством. Думаю, в ближайшее время мы определимся с участком и инвестором», - сказал Бекмурзаев.

Глава управления также отметил, что в планах строительство именно крытого парка, так как это позволит работать круглый год.

«Disneyland нужно строить такой, чтобы он окупался. Скорее всего, он будет крытым, чтобы работать круглогодично, у нас нет такой погоды, как в Кызылорде или Шымкенте. Но надо создать привлекательные условия, чтобы заинтересовать инвестора», - подчеркнул Бекмурзаев.

Согласно данным руководителя, в настоящее время туристы в городе в среднем задерживаются на полтора дня, и задача властей увеличить этот показатель до трех дней.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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