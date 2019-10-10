В Баку при поддержке AZANS прошла конференция Digital Transformation Day (ФОТО)

10 октября при поддержке Управления воздушным движением «Азераэронавигация» (AZANS) в отеле Sheraton Baku Airport состоялась первая международная конференция Digital Transformation Day.

Основной темой конференции стала «Цифровая трансформация и кибербезопасность в Азерэаронавигации». На мероприятии, которое проходило при поддержке зарубежных партнеров, приняли участие представители лидеров-провайдеров из США, Германии, Австрии, Франции, России, Великобритании, Китая и других стран.

На конференции с приветственной речью выступил директор УВД «AZANS» Фархан Гулиев, по словам которого использование передовых цифровых технологий при организации воздушного движения требует высокого уровня обеспечения кибербезопасности и защите от киберугроз.

«Как аэронавигационный провайдер, AZANS обеспечивает экономически эффективную, безопасную, надежную, гибкую и устойчивую организацию воздушного движения, внедряя самые современные технологии. В этом году «Азераэронавигация» успешно завершила первый этап внедрения цифровой вышки дистанционного управления воздушным движением в аэропорту Габалы. Новое решение основано на платформе Enhanced Airport Vision Display», - отметил директор AZANS Фархан Гулиев.

В настоящее время AZANS также работает над внедрением технологий управления движением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздушном пространстве Азербайджана. Управление беспилотным воздушным движением также будет внедряться с использованием передовых цифровых инноваций, при этом приоритетным будет вопрос безопасности традиционных полетов.

«AZANS ищет способы для развития и безопасного внедрения БПЛА в контролируемое возду AZANS шное пространство, с использованием технологий индустрии, получивших название Управление движением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), или Управление беспилотным движением, с широким применением передовых цифровых технологий, включая искусственный интеллект. При этом приоритетное внимание уделяется тому, чтобы внедрение подобных инноваций не ставило под угрозу безопасность традиционных полетов в международных аэропортах», - добавил Фархан Гулиев.

По итогам конференции в Баку впервые в истории мировой гражданской авиации была подписана Декларация о совместных усилиях по борьбе с киберугрозами в международной аэронавигации.

С видеороликом по результатам мероприятия можно ознакомиться по ссылке: https://youtu.be/p2jKZ4hsu3Q

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