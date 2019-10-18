Представительная делегация Швейцарии посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Представительная делегация в составе глав ведущих компаний Западной Швейцарии, в основном из франкоязычных кантонов, будет находиться в Азербайджане 20-22 октября, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Швейцарии.

В составе делегации руководители компаний, функционирующих в сферах энергетики, банков, инфраструктуры и в области здравоохранения Швейцарии.

Делегация проведет ряд официальных встреч, а также деловые переговоры с представителями азербайджанских компаний.

Визит нацелен на налаживание новых торговых и деловых связей между предпринимателями Азербайджана и Швейцарии.

Визит предусматривает также обсуждение возможностей поддержки участия швейцарских компаний в крупных энергетических и инфраструктурных проектах, реализуемых Азербайджаном.

Отметим, что регион Западная Швейцария, куда входит и Женева, играет важную роль в маркетинге ряда энергопродуктов и сырья, в том числе нефти.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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