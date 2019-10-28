Казахстан нацелен на запуск авиарейсов в Саудовскую Аравию

БАКУ /Trend/ - Два крупных авиаперевозчика Казахстана рассматривают возможность запуска рейсов в Саудовскую Аравию и обратно, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Так, авиакомпания «Эйр Астана» планирует выполнение регулярных рейсов по маршруту Алматы – Медина и Алматы – Джидда с частотой 2 рейса в неделю.

Согласно информации, авиакомпания подала соответствующие документы для получения разрешений на выполнение вышеуказанных рейсов. По получении соответствующих разрешений авиакомпания готова начать выполнение данных рейсов уже до конца текущего года.

Второй авиакомпанией, заинтересованной в запуске рейсов в Саудовскую Аравию, является «SCAT». Компания планирует начать выполнение полетов по аналогичным маршрутам ориентировочно с начала декабря 2019 года на воздушном судне "Боинг-757". В настоящее время проводится процедура сертификации авиакомпании в КСА.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству увеличить количество международных рейсов, связывающих Казахстан с другими странами мира. В связи с этим в Казахстане ведется активная деятельность.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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