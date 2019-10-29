Делегация Туркменистана обсуждает в Женеве международные трудовые нормы

АШХАБАД /Trend/ - Делегация Туркменистана под руководством главы Национального центра профсоюзов Туркменистана (НЦПТ) Гурбангуль Атаевой принимает участие в работе 337-й сессии административного совета Международного бюро труда, сообщает Trend во вторник со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

На мероприятии рассматриваются вопросы институционального характера, правовые, финансовые и административные вопросы.

Основной темой обсуждений станут вопросы повестки будущих сессий Международной организации труда (МОТ), а также последующие действия по итогам 108-й юбилейной сессии Международной конференции труда.

Делегация из Ашхабада встретилась с руководством Бюро МОТ по деятельности в интересах трудящихся для обсуждения приоритетов сотрудничества с Туркменистаном на 2020-2021 годы.

В настоящее время Бюро готовит план работы с профсоюзами на указанный период, а также необходимые шаги по выполнению решений 108-й сессии МОТ, говорится в сообщении.

В ходе визита запланированы встречи с руководителями и представителями различных подразделений МОТ, в том числе регионального офиса по Европе и Центральной Азии.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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