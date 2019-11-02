Визит в Узбекистан председателя КНР ожидается в 2020 году

БАКУ /Trend/ - Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в будущем году посетит Узбекистан, сообщает Trend в субботу со ссылкой на узбекские СМИ.

Об этом стало известно по итогам переговоров делегаций правительств двух стран, которые прошли в Ташкенте.

В рамках встречи узбекская сторона пригласила китайских партнеров к участию в Международном инвестиционном форуме, который будет проводиться 4-6 марта 2020 года в Ташкенте. Было выдвинуто предложение о проведении I Узбекско-китайского межрегионального форума в рамках планируемого на 2020 год визита Си Цзиньпина в Узбекистан.

Также состоялось подписание документов о сотрудничестве в сферах торговли, экономики, инвестиций, банков и финансов, транспорта и коммуникаций, экспорта сельскохозяйственной продукции, технического сотрудничества. Намечены общие задачи по расширению двусторонней торговли и доведению ее объема к концу 2020 года до 10 миллиардов долларов.

В настоящее время объем вложенных в экономику Узбекистана инвестиций Китая превысил 9 миллиардов долларов. Эти инвестиции направляются на развитие нефтяной, газовой, химической, энергетической, телекоммуникационной сфер и реализацию ориентированных на развитие инфраструктуры инвестиционных проектов стратегического значения.

Также минфин Узбекистана в «Проекте бюджета для граждан» отметил, что в 2020 году долг Узбекистана перед Китаем достигнет 3,006 миллиарда долларов.

В период с января 2015 года по январь 2019-го государственный долг перед Китаем постепенно вырос с 1,055 миллиарда долларов до 1,964 миллиарда долларов, увеличиваясь на 200-300 миллионов долларов в год. К началу 2020 года рост за 12 месяцев составит 1,042 миллиарда долларов, или 53 процента.

Китай является самым крупным торгово-экономическим партнером Узбекистана. По итогам 9 месяцев текущего года взаимный товарооборот увеличился на 33 процента и составил 5,9 миллиарда долларов. В 2018 году товарооборот между двумя странами составил 6,4 миллиарда долларов. В августе 2019 года Китай и Узбекистан создали совместный инвестиционный фонд с уставным фондом в один миллиард долларов.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.