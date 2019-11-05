Около 30 грузинских компаний участвуют на выставке в Китае

5 ноября 2019 11:33 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Шанхае открылась 2-я международная китайская выставка импортных товаров и услуг "China International Import Expo 2019", сообщает Trend со ссылкой на "Первый Канал" Грузии.

В выставке принимают участие около 30 грузинских компаний, продукция которых представлена в Национальном выставочном павильоне Грузии.

Грузинскую делегацию возглавляет министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

В состав делегации также входят исполнительный директор АО «Фонд партнерства Грузии» Давид Саганелидзе, заместитель министра экономики и устойчивого развития Генади Арвеладзе, директор Агентства «Производи в Грузии!» Михаил Хидурели, генеральный директор грузинской железной дороги Давид Перадзе.

В рамках визита министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава примет участие в бизнес-форуме, а также в панельной дискуссии по международной торговле и логистике. Кроме того, Натия Турнава посетит национальный выставочный павильон Грузии, а также встретится с руководством правительства Китая и с лидерами бизнес сообщества.

Одновременно, в гостинице «Рэдиссон», в Тбилиси, проходит встреча по вопросам развития экономических и торговых отношений между Грузией и Китаем.

Встреча организована Муниципальным советом Гуанчжоу по содействию международной торговле в Китае, с участием Торгово-промышленной палаты Грузии. Стороны обсуждают пути продвижения Международной выставки, а также содействие развитию рыночной инвестиционной среды в Грузии.

Более трех тысяч компаний-производителей из 150 стран и регионов принимают участие в China International Import Expo 2019.

Выставка проходит в Китайском национальном выставочном и конвенционном центре. Параллельно с выставкой будет проведен бизнес-форум, на котором главы национальных делегаций смогут обсудить инвестиционные возможности своих стран, осуществленные и текущие реформы.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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