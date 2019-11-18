Президент Узбекистана утвердил соглашение с Южной Кореей о защите инвестиций

18 ноября 2019 16:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление, утверждающее межправительственное соглашение с Южной Кореей о взаимном поощрении и защите инвестиций, сообщает Trend со ссылкой на информационно-правовой портал Узбекистана “Норма”.

Документ подписали главы правительств двух стран в ходе официального визита южнокорейского президента Мун Чжэ Ина в Узбекистан, состоявшегося 18–19 апреля.

Подобного рода соглашения, как правило, предусматривают всестороннюю правовую защиту инвестиций договаривающихся стран, включая запрет на их экспроприацию или национализацию, свободу в переводах платежей, возмещение причиненного инвесторам ущерба и порядок разрешения споров между государством и инвестором.

Аналогичные соглашения, к примеру, Узбекистан подписал с Россией, Таджикистаном, Казахстаном, Китаем и еще целым рядом государств.

МИД Узбекистана направит корейской стороне соответствующее уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу, и компетентном органе, ответственным за его реализацию.

Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана определено компетентным органом, ответственным за реализацию указанного международного договора.

Согласно статистике, Южная Корея занимает ведущее место среди торговых партнеров Узбекистана в Азиатско-тихоокеанском регионе с товарооборотом в 2,1 миллиарда долларов по итогам 2018 года.

Объем прямых южнокорейских инвестиций, привлеченных в узбекскую экономику, превысил семь миллиардов долларов.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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