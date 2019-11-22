Узбекистан признан одной из самых безопасных стран

БАКУ/Trend/ - Опубликован рейтинг Global Terrorism Index — 2019, составленный аналитиками британского Института экономики и мира, в котором Узбекистан улучшил свои позиции на три пункта по сравнению с прошлым годом и по-прежнему остается в числе самых безопасных стран мира, сообщает Trend со ссылкой на британский институт.

В рейтинг включены 160 государств мира, выстроенные по уровню безопасности от терроризма. Узбекистан в этом году занимает 135-е место. Уровень террористической угрозы в стране эксперты оценивают в 0,019 балла. В прошлом году Узбекистан находился в рейтинге на 132-м месте.

Еще более безопасными из стран постсоветского пространства признаны Туркменистан и Белоруссия, делящие 138-е место вместе с рядом других государств.

Эстония и Молдавия находятся на 123-й строчке рейтинга, Латвия — на 117-й. Литва заняла 107-е место, Азербайджан — 103-е, Армения — 94-е, Грузия — 90-е, Киргизия — 87-е, Казахстан — 85-е, Таджикистан — 50-е место.

Россия в рейтинге находится на 37-м месте – в ней уровень террористической угрозы оценен в 4,9 балла. Однако страна в этом году улучшила свои позиции на три пункта.

Наиболее тревожный показатель у Украины – несмотря на то, что здесь также отмечено улучшение рейтинга на три позиции, страна занимает 24-е место с показателем 5,547 балла.

В списке стран свободных от терроризма числятся также Куба, Эритрея, Намибия, Северная Корея, Монголия, Сингапур, Португалия, Румыния и другие. Самыми небезопасными признаны Афганистан, Ирак, Нигерия, Сирия, Пакистан, Сомали.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @vakilovfaxri

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.