Узбекские авиалинии снизили тарифы на билеты в Азербайджан

БАКУ/Trend/- С сегодняшнего дня на рейсах Uzbekistan Airways по направлениям Ташкент-Баку и Баку-Ташкент снижены тарифы в экономклассе, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу компании.

Гражданам Узбекистана для въезда в Азербайджан виза не требуется (на срок пребывания до 90 дней).

Сейчас стоимость билета на ближайший рейс составляет порядка 184 долларов.

"Узбекские авиалинии" были созданы 28 января 1992 года Указом первого Президента Узбекистана Ислама Каримова, как орган государственного управления гражданской авиации, обеспечивающий разработку, координацию и реализацию политики в области воздушного транспорта на территории Узбекистана.

Флот авиакомпании "Узбекские авиалинии" состоит из современных и комфортабельных самолетов Boeing-757/767, Boeing-787-8, Dreamliner, А320, Ил-114-100, а также грузовых грузовых самолетов Boeing-767-300BCF.

Авиакомпания выполняет регулярные рейсы по внутреннему и международному сообщению в более чем 40 городов ведущих стран мира — России, Белоруссии, США, Италии, Германии, Франции, Латвии, Великобритании, Индии, Таиланда, ОАЭ, Китая, Японии, Малайзии, Кореи, Сингапура, Турции, Израиля, Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана. Представительства авиакомпании действуют в 25 странах мира.

Около 15 000 сотрудников работают в Узбекских авиалиниях.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @vakilovfaxri

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