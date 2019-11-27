В Азербайджане готовятся законопроекты по нормативной базе профессиональных стандартов

27 ноября 2019 17:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ожидается, что в ближайшее время премьер-министр утвердит законопроекты по нормативной базе профессиональных стандартов.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заведующий отделом политики занятости министерства труда и социальной защиты населения Эльнур Сулейманов на конференции, посвященной итогам проекта «Растущий прогресс в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР) посредством поощрения достойного труда и инклюзивного экономического роста в селах и городах Азербайджана».

По его словам, применение профессиональных стандартов крайне важно. Они определяют минимальные навыки и знания человека в определенной сфере.

"Мы уверены, что применение новых стандартов послужит повышению эффективности труда. То есть люди будут делать свою работу эффективнее, работодатели смогу лучше оценивать труд своих работников», - сказал Сулейманов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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