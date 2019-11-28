SOCAR Petroleum построит новый автозаправочный пункт для компании “Xaliq Faiqoğlu”

28 ноября 2019 14:22 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Компания “Xaliq Faiqoğlu” и закрытое акционерное общество (ЗАО) «SOCAR Petroleum» подписали договор о сотрудничестве, сообщает Trend со ссылкой на “Xaliq Faiqoğlu”.

В рамках этого договора достигнута договоренность о строительстве новой автозаправочной станции (АЗС), отвечающей современным стандартам, для обеспечения качественным дизельным топливом и в перспективе сжиженным природным газом.

На церемонии подписания, состоявшейся 25 ноября в головном офисе компании “Xaliq Faiqoğlu”, генеральный директор компании Фаиг Сеидов высоко оценил сотрудничество с ЗАО “SOCAR Petrolem”.

Он подчеркнул, что за последние три года компания привезла в Баку экологически чистые транспортные средства, добавив, что автобусный парк компании регулярно обновляется, ведутся переговоры с зарубежными финансовыми структурами о приобретении до 2022 года 120 современных автобусов, работающих на сжиженном природном газе.

"Xaliq Faiqoğlu" эксплуатирует автобусы, работающие на дизельном топливе по стандарту Евро-5 и Евро-6.

Отметим, что компания «Xaliq Faiqoğlu» начала свою деятельность в сфере пассажирских перевозок в 2004 году. В 2013 году компания расширила сферу своей деятельности, выйдя на новый этап развития как SAFA Holding.

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