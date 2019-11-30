Греческая авиакомпания Ellinair начнет прямые еженедельные рейсы в Баку

30 ноября 2019 12:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Базирующаяся в Салониках авиакомпания Ellinair начнет прямые еженедельные рейсы между аэропортом "Македония" в Салониках и Баку, с 15 июня по первое сентября 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ellinair также объявила, что с 15 января 2020 года будет прекращено предоставление бесплатного питания и вина на всех рейсах продолжительностью менее пяти часов.

Чай, кофе и вода по-прежнему будут бесплатными, пассажиры смогут купить продукты питания на этих рейсах.

Отметим, что Авиакомпания Ellinair - греческий авиаперевозчик, основанный в 2013 году, базируется в международном аэропорту «Македония» города Салоники (Греция).

Ellinair выполняет регулярные рейсы в Россию, Украину, Казахстан, Грузию, Латвию, Эстонию, Польшу, Сербию, Румынию, Венгрию, Италию, Германию, а также осуществляет внутренние авиаперелеты между городами и островами Греции.

Маршрутная сеть Ellinair объединяет более трех десятков направлений.

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