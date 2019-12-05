БАКУ/Trend/ - Азербайджанская логистическая компания «KDY Iogistics» планирует увеличить объем грузоперевозок астраханского логистического хаба до одного миллиона тонн в год, сообщает Trend со ссылкой на сайт правительства Астраханской области.

Об этом сообщил директор группы компаний «KDY Iogistics» Галиб Мамедов в ходе рабочей встречи губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину.

Во время встречи были обсуждены перспективы развития транспортной инфраструктуры региона, в частности железнодорожного хаба, созданного на станции Кутум.

Галиб Мамедов отметил, что компания прилагает все усилия для того, чтобы вывести работу хаба на полную мощность.

На сегодняшний день посредством хаба налажена поставка грузов из Ирана и Турции в Астраханскую область и обратно, также ведутся активные переговоры с Узбекистаном. В планах компании – увеличение пропускной способности хаба до одного миллиона тонн в год.

Отметим, что «KDY Logistics» основана в 2017 году, с целью обеспечения высококачественного сервиса по транспортировке грузов по железной дороге. Логистическая компания обеспечивает надежный сервис в сфере перевозки и хранения грузов.

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