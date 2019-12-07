Россия является стратегическим партнёром Туркменистана - президент

7 декабря 2019 13:45 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Российская Федерация является стратегическим партнёром Туркменистана, цитирует президента Гурбангулы Бердымухамедова госагентство "Туркмен довлет хабарлары", сообщает в субботу Trend.

Об этом было сказано в ходе расширенного заседания Кабинета министров страны.

"Российская Федерация, поддерживающая многовековые дружественные отношения, является стратегическим партнёром Туркменистана. Опираясь на исторический опыт взаимодействия двух стран, мы будем и дальше наращивать сотрудничество с Россией в политико-дипломатическом, торгово-экономическом, культурно-гуманитарном направлениях", - сказал глава государства.

Отметим, что в Туркменистане работает порядка 190 компаний с российским капиталом.

Российский "Газпром" после трехлетнего перерыва в 2019 году возобновил закупки туркменского газа. С 2009 года на основании подписанного соглашения о разделе продукции в туркменском секторе Каспия ведет свою деятельность холдинг АРЕТИ (бывшая ИТЕРА).

Кроме того, Россия и Туркменистан инициируют сотрудничество на Каспии. В частности, через море запланировано запустить грузовую линию, которая свяжет Махачкалу с портом Туркменбаши.

Приоритетными векторами взаимодействия обозначены ТЭК, судостроение, автомобилестроение, морские грузоперевозки по Каспию, сельское хозяйство, в том числе поставки продовольственных товаров на российский рынок.

Туркменистан в последние годы активно налаживает деловые связи с субъектами России, среди которых также Татарстан, Свердловская и Астраханская области и город Санкт-Петербург.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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