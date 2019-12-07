Торговый оборот в Баку составил почти 17 млрд манатов

БАКУ/Trend/ - В январе-октябре 2019 года объем торгового оборота в Баку составил 16,929 миллиарда манатов, увеличившись на 3,4 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Как сообщает Trend со ссылкой на Бакинское городское управление статистики, стоимость продуктов питания, напитков и табачных изделий, реализованных посредством торговой сети столицы, составила 7,748 миллиарда манатов, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 3,2 процента.

Объем оборота непродовольственной продукции составил 9,181 миллиарда манатов, продемонстрировав рост на 3,9 процента.

В составе потребительской продукции 28,6 процента было реализовано в учреждениях со статусом юридического лица, 48,1 процента - в торговых объектах, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, 23,3 процента - посредством торговых рынков столицы.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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