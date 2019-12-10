В Азербайджане ожидается внедрение налоговых льгот для молодых предпринимателей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ожидается внедрение механизма налоговых льгот для молодых предпринимателей. Об этом председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов сказал на Первом форуме молодых предпринимателей, передает Trend во вторник с мероприятия.

"Существует необходимость поощрения механизмов государственной поддержки среди молодежи, инвесторы должны вкладываться в молодежное предпринимательство, а для повышения интереса к финансированию стартапов необходима индивидуальная работа с банками и инвесторами", - сказал он.

Сегодня существует механизм выдачи льготных кредитов на 50 тысяч манатов посредством банков на финансирование инновационных проектов и стартапов за счет средств Фонда молодежи. Для стимулирования деятельности стартапов государством, помимо кредитной поддержки, предусмотрены налоговые льготы, подтверждение которых на настоящий момент ожидается, сказал председатель агентства.

"Мы считаем, что после того, как этот механизм будет запущен, число воспользовавшихся этой поддержкой будет расти", - сказал Мамедов.

Также он отметил, что государственная поддержка исследования внутреннего рынка составляет 20 тысяч манатов и для молодых предпринимателей целесообразно воспользоваться этой возможностью.

"Сегодня в большинстве районов и городов республики созданы дома молодежи, и правительство призывает к эффективному использованию возможностей этих центров. Мы считаем, что для обеспечения их эффективного использования возможно создание бизнес-инкубаторов и центров акселерации для молодежи, и мы должны совместно оценить эти возможности", - сказал Мамедов

Отметим, что в Баку при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса проходит Первый форум молодых предпринимателей.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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