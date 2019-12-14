ОБСЕ впервые направит в Узбекистан представительную миссию по наблюдению за выборами

БАКУ /Trend/ - Более 50 представителей Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) будут наблюдать в Узбекистане за ходом парламентских выборов, которые пройдут 22 декабря, cообщает Trend в субботу со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

ПА ОБСЕ впервые будет наблюдать за выборами в Узбекистане.

Президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели будет выполнять функции специального координатора и руководителя краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ. Ранее Церетели возглавлял ряд миссий наблюдателей, в том числе в Казахстане, Украине, Молдове, США, Великобритании и Германии.

«Мы отмечаем, что в последнее время в Узбекистане произошла волна изменений, включая пересмотр правовой и избирательной базы. Поскольку мы впервые направляем в страну полноценную наблюдательную миссию, это также в первый раз, когда ее новые реформы действительно подвергаютсяиспытаниям. Мы надеемся, что их добросовестное исполнение будет соответствовать обязательствам ОБСЕ, связанным с выборами», - сказал он.

Отметим, что вице-президент ПА ОБСЕ Кари Хенриксен (депутат от Норвегии) назначен руководителем делегацией наблюдателей от ПА ОБСЕ. Хенриксен имеет большой опыт работы в сфере политики в своей стране и руководил делегацией наблюдателей от ПА ОБСЕ на парламентских выборах в Молдове в начале этого года.

«Как наблюдатели мы рассмотрим все аспекты избирательной системы, а также медиа-среду и политический климат, и вынесем справедливую и сбалансированную оценку, - сказал он. - Наше наблюдение за выборами является проверкой прогресса и частью более широкого процесса поддержки демократического развития в регионе ОБСЕ. Это крайне важно для обеспечения того, чтобы все представители общества, как мужчины, так и женщины, могли эффективно участвовать в управлении своей страной».

На парламентских выборах 22 декабря в Узбекистане ПА ОБСЕ будет тесно сотрудничать с наблюдателями от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. Ими будет сделано заявление о предварительных выводах и заключении о ходе выборов на пресс-конференции в Ташкенте 23 декабря.

Выборы будут оцениваться на предмет их соответствия обязательствам, изложенным в Копенгагенском документе ОБСЕ 1990 года.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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