Азербайджан увеличивает объемы экспорта

БАКУ/Trend/ - В январе-ноябрь 2019 года Азербайджан экспортировал продукции на общую сумму 18,3 миллиарда долларов США, что на 2,17 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

Доля госсектора в экспорте составила 11,054 миллиарда долларов, частного сектора – 7,195 миллиарда долларов, физических лиц – свыше 53 миллионов долларов.

Больше всего за отчетный период Азербайджан экспортировал нефти и нефтепродуктов, природного газа, фруктов и овощей, а также пластмассы и пластмассовых изделий.

Список ТОП-5 экспортируемых Азербайджаном товаров по суммарной стоимости:

Наименование товара Январь-Ноябрь 2019 года Январь- Ноябрь 2018 года количество стоимость (тыс. $) количество стоимость (тыс. $) Нефть, тонны 29 129 959,81 14 006 510,50 27 143 456.10 14 621 241.23 Природный газ, тыс. кубометров 10 464 906,73 2 078 693,83 6 450 694,35 1 256 132,50 Фрукты и овощи, тонны 563 169,47 541 926,21 549 369,51 495 060,85 Нефтепродукты, тонны 849 199,17 401 992,06 933 636,15 481 039,79 Пластмасса и пластмассовые изделия, тонны 232 359,28 168 090,69 150 300,58 110 267,23

Официальный курс составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

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