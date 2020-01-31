Германия продолжит оказывать поддержку Узбекистану

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов в Берлине встретился с парламентским государственным секретарём Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии Норбертом Бартле, сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Республики Узбекистан.

В ходе состоявшихся переговоров стороны обсудили вопросы взаимодействия по реализации ранее достигнутых договоренностей, направленных на дальнейшее развитие двустороннего финансового и технического сотрудничества.

Норберт Бартле подчеркнул, что в Германии с большим интересом наблюдают за преобразованиями, осуществляемыми в различных сферах жизни Узбекистана и признают достигнутые практические результаты реформ. «Мы рассматриваем Узбекистан в качестве ключевого государства Центральной Азии и нашего важного партнера в регионе, поэтому мы заинтересованы в укреплении наших отношений», - отметил он.

Важным показателем поддержки правительством Германии проводимых в Узбекистане реформ является увеличение более чем в 11 раз объемов предоставляемого за последние три года республике финансового и технического содействия, которое достигло 143,8 миллионов евро. В рамках данной суммы в республике будут реализованы проекты в сфере профессионального образования, цифровизации здравоохранения, улучшения медицинского обслуживания населения Приаралья и других регионов.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Юсиф Агаев.)

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