В марте в Грузии состоится мероприятие ОЭСР

БАКУ/Trend/ - Во второй половине марта 2020 года в Грузии состоится мероприятие Организации экономического сотрудничества и развития «Неделя Евразии ОЭСР, 2020», сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сообщается, вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили встретилась с делегацией Организации экономического сотрудничества и развития.

Делегацию ОЭСР возглавил директор секретариата глобальных отношений Андреас Шааль.

На встрече стороны обсудили возможности углубления сотрудничества между ОЭСР и Грузией, а также вопросы, которые будут рассматриваться в рамках предстоящей «Недели Евразии ОЭСР, 2020».

В мероприятии, которое состоится во второй половине марта в Грузии, примут участие более 400 делегатов. Основной темой обсуждения станет стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Грузии.

Целью Организации экономического сотрудничества и развития является способствование улучшению экономического и социального благополучия граждан.

Эксперты ОЭСР, в сотрудничестве с правительством, изучают производственные, торговые и инвестиционные потоки по всему миру, анализируют данные и устанавливают международные стандарты в различных областях.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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