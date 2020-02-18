Сафар Мехтиев: В ювелирном секторе Азербайджана необходим прямой диалог государства и бизнеса

БАКУ/Trend/ - В ювелирном секторе Азербайджана необходим прямой диалог государства и бизнеса.

Как сообщает во вторник Trend с мероприятия, об этом на пресс-конференции на тему Перспективы развития ювелирного рынка в Азербайджане: проблемы и возможности" сказал председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев.

По словам Мехтиева, чрезмерное превышение налогов и пошлин по импортным операциям создает условия для предпочтения легально действующей компанией пути контрабанды, что осложняет борьбу с "теневой экономикой".

Председатель комитета отметил, что путем введения высоких налогов регулирование рынка ювелирных изделий невозможно.

При этом Мехтиев уточнил, что при анализе статистических показателей отрасли ситуация не кажется такой уж патовой.

Он рассказал, что суть механизма регулирования ювелирной отрасли заключается в том, чтобы создать благоприятные условия для предпринимателей, наладить диалог государства и бизнеса, совместно бороться с незаконным оборотом и перевозкой продукции, что несомненно приведет к динамичному развитию сектора.

"Мы знаем, насколько серьезны проблемы в ювелирной сфере в Азербайджане и какие "белые пятна" есть в законодательстве в связи с этим. Если к решению этой проблемы подходить единой командой, то дальнейшее легальное и продуктивное развитие ювелирного предпринимательства в стране станет возможным. В противном же случае, если государство и частный сектор не примут совместных мер, развитие рынка невозможно вне зависимости от снижения или повышения налогов в ювелирной отрасли" - подытожил Мехтиев.

Напомним, сегодня в Баку проходит пресс-конференция на тему “Перспективы развития ювелирного рынка в Азербайджане: проблемы и возможности”. На мероприятии присутствуют министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов, а также местные предприниматели, задействованные в ювелирном бизнесе.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)