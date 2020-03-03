Хазар Баширов: Азербайджанская продукция будет экспортироваться в Турцию беспошлинно

БАКУ /Trend/ - Искренне дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией, а также большое значение, придаваемое главами двух государств развитию двусторонних отношений, создают прочную основу и благоприятные условия для дальнейшего расширения экономического сотрудничества.

Об этом во вторник сказал Trend заведующий отделом по торговой политике и всемирной торговой организации министерства экономики Хазар Баширов, отвечая на вопрос в связи Соглашением о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией.

По его словам, в экономической сфере, как и во всех других, сотрудничество между двумя странами успешно развивается. Братская Турция является надежным и активным партнером в энергетических и транспортных проектах, реализуемых по инициативе Азербайджана.

"Одним из направлений экономических связей является торговое сотрудничество. Наряду с тем, что Турция является одним из важнейших торговых партнеров, она также ключевая трана для ненефтяного экспорта Азербайджана. В 2019 году товарооборот между двумя странами, увеличившись примерно на 33 процента, превысил 4,5 миллиарда долларов. Объем экспорта составил 2,9 миллиарда долларов, что выше по сравнению с предыдущим годом на 57 процентов", - сказал Баширов.

По его словам, наряду с вышеперечисленными показателями, имеется огромный потенциал роста товарооборота. В соответствии со стратегией социально-экономического развития Президента Ильхама Алиева, комплексные и последовательные меры в направлении диверсификации ненефтяного сектора, производства конкурентноспособной продукции и стимулирования, поощрения экспорта, в том числе преследуют цель повышения товарооборота с Турцией. Завотделом подчеркнул, что поставлена цель на будущее - довести товарооборот с братской республикой до 15 миллиардов долларов к 2023 году.

"Документы, подписанные в рамках недавнего официального визита Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан, создают стимул для дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами. Совместная межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией успешная платформа для расширения связей между двумя странами. Наряду с этим, для развития экономических отношений используются различные механизмы. С этой точки зрения было бы уместно отметить роль развития связей между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана и Организации по развитию малых и средний предприятий Турции, объединениями, в которых представлены бизнесмены двух стран, например, Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей Турции, Общественным объединением предпринимателей и промышленников Турции и Азербайджана и других ассоциаций, бизнес форумов, деловых встреч с участием вышеуказанных организаций", - уточнил Хазар Баширов.

Он также оценил роль в дальнейшем расширении торговых связей Соглашения о преференциальной торговле, подписанного Азербайджаном и Турцией, .

"Один из документов, подписанных в рамках визита Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан, является Соглашение о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией. Этот важный документ играет исключительную роль с точки зрения дальнейшего развития торговых связей между двумя странами", - подытожил Хазар Баширов.

Отметим, что Соглашение о преференциальной торговле является новым механизмом сотрудничества с братской Турцией.

Документ, которые предусматривается обоюдное освобождение от пошлин ряда товаров — стратегический шаг в направлении роста ненефтяного экспорта. После вступления в силу Соглашения, в отношении ряда сельскохозяйственной и другой экспортной продукции азербайджанского производства в Турцию будут применены значительные льготы. В настоящее время в экспорте азербайджанских товаров в Турцию применяется таможенная пошлина в размере от 10 до 150 процентов стоимости. После вступления в силу Соглашения, в рамках определенной квоты, азербайджанская продукция будет экспортирована в Турцию беспошлинно. Это, в свою очередь, повысит конкурентоспособность продукции азербайджанского производства на турецком рынке, а также усилит заинтересовать азербайджанских предпринимателей к выходу на рынок братской страны.

В целом, Соглашение о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией внесет значимый вклад в расширение торговых связей, диверсификации экономики, в том числе в сфере товаров и услуг.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)