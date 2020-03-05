Латвия заинтересована в наращивании инвестиций из Азербайджана для развития своих портов и логистики - посол

Бизнес 5 марта 2020 08:00 (UTC+04:00)
Латвия заинтересована в наращивании инвестиций из Азербайджана для развития своих портов и логистики - посол

БАКУ/Trend/ - У Латвии уже есть примеры успешных инвестиций из Азербайджана в оптовую торговлю, и в будущем страна хотела бы привлечь больше инвесторов в свои порты и логистические центры, сказал Trend посол Латвии в Азербайджане Дайнис Гаранчс.

"Латвийские компании уже ведут бизнес в Азербайджане в таких областях, как транспорт и логистика, машиностроение, ИКТ, производство продуктов питания, архитектура, дизайн, строительство, химическая и фармацевтическая промышленность, туризм и т.д. Мы хотели бы расширить это сотрудничество. Перспективным направлением являются зеленые технологии, по которым у Латвии имеется большой опыт. Мы заинтересованы в расширении взаимовыгодных двусторонних капиталовложений. Инвестиции в малый и средний бизнес могут принести большую пользу нашим экономическим отношениям", - сказал посол.

Говоря о двусторонней торговле, он отметил, что основными категориями товаров, экспортируемых из Латвии в Азербайджан, в настоящее время являются продукты питания, строительные материалы, изделия из древесины, химикаты и фармацевтика.

"Мы также очень рады видеть фрукты и овощи из Азербайджана в наших супермаркетах. Однако текущий объем двусторонней торговли (7,75 миллиона евро в первой половине 2019 года) не отражает реальный экономический потенциал наших стран. Одним из приоритетов посольства является поощрение наших предпринимателей в поиске новых возможностей и содействие дальнейшим контактам между предприятиями двух стран", - сказал Гаранчс.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Конгрессмены США одобрили выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом
Конгрессмены США одобрили выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом
Dow Jones подскочил более чем на тысячу пунктов
Dow Jones подскочил более чем на тысячу пунктов
Трамп и Макрон обсудили ситуацию вокруг Сирии и Ирана
Трамп и Макрон обсудили ситуацию вокруг Сирии и Ирана
Loading Bars
Лента новостей
The Telegraph включил Узбекистан в список 19 стран без коронавируса, которые стоит посетить Узбекистан 08:23
Бывший генсек ООН Хавьер Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет В мире 08:18
Латвия заинтересована в наращивании инвестиций из Азербайджана для развития своих портов и логистики - посол Бизнес 08:00
Импорт лекарственных средств в Иран сократился Иран 07:21
Конгрессмены США одобрили выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом США 07:03
В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 35 человек В мире 06:41
На Филиппинах потерпел крушение вертолет с начальником полиции Другие страны 06:10
Число жертв коронавируса в Китае достигло 3012 Другие страны 04:52
Сирийские силы ПВО отразили две ракетные атаки (Обновлено) Арабские страны 04:31
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанские инвесторы в первую очередь должны вкладывать инвестиции в Азербайджан Политика 04:25
Lufthansa выведет из эксплуатации 150 бортов в связи с коронавирусом В мире 04:19
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и дальше будет идти по пути стабильности. А это главное для инвесторов Политика 03:59
Dow Jones подскочил более чем на тысячу пунктов В мире 03:22
Трамп и Макрон обсудили ситуацию вокруг Сирии и Ирана США 03:00
ПСЖ разгромил "Лион" и вышел в финал Кубка Франции Спорт 02:47
На островах в Таиланде заметили стаю из сотни дельфинов Другие страны 02:28
Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Идлибе Россия 02:10
Число заразившихся коронавирусом вне Китая превысило 12 тысяч человек В мире 01:44
Преступление и наказание по Достоевскому в Баку. Почему бывший студент убил процентщицу? (ФОТО) Культура 01:41
В штате Калифорния зафиксировали первую смерть от коронавируса США 01:20
Эрдоган обсудил с Макроном ситуацию в сирийском Идлибе Турция 00:52
В Ираке зафиксировали первую смерть от коронавируса Арабские страны 00:31
Генсек НАТО обсудит поддержку Турции с главами минобороны Евросоюза В мире 00:00
В Италии из-за коронавируса приостановили обучение в школах и вузах Европа 4 марта 23:40
Евросоюз готов ускорить поддержку сирийским беженцам в Турции Европа 4 марта 23:19
Число случаев заражения коронавирусом в Германии выросло до 262 Европа 4 марта 23:04
Турция отказалась признавать парламентские выборы в Сирии Турция 4 марта 22:39
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили из-за коронавируса В мире 4 марта 22:26
Президент Ильхам Алиев: Вы поставили мне специальное кресло, а нет обычного стула? Заберите (ВИДЕО) Политика 4 марта 21:41
Команда филиала МГУ им. М.В Ломоносова в Баку стала победителем стартап-конкурса AgroHackaton2020 Общество 4 марта 21:38
Генсек НАТО рассказал о сроках вывода войск из Афганистана В мире 4 марта 21:20
Азербайджан обладает всеми возможностями для борьбы с коронавирусом - Главный эпидемиолог Общество 4 марта 21:05
В ходе учений ВС Азербайджана были отработаны задачи на макете местности (ФОТО) Политика 4 марта 20:58
В Центральной научной библиотеке НАНА произошли кадровые изменения Общество 4 марта 20:47
Сняты ограничения на паромные перевозки из Азербайджана в Казахстан Транспорт 4 марта 20:44
Медицинские маски есть в подавляющем большинстве аптек Азербайджана - Экономист Общество 4 марта 20:32
Туркменистан значительно нарастил экспорт сельхозпродукции Бизнес 4 марта 20:24
В Азербайджане увеличится производство металлопродукции Бизнес 4 марта 20:12
В Азербайджане начался прием документов для желающих получить двойной диплом Общество 4 марта 20:04
Таир Рзаев: Президент Ильхам Алиев вновь доказал, что считает своими проблемы каждого гражданина Азербайджана Политика 4 марта 20:01
Туркменистан нацелен на привлечение зарубежных инвесторов в нефтегазовую сферу Энергетика 4 марта 19:34
Ведены временные ограничения на вход в порты Азербайджана иранских судов Политика 4 марта 19:18
Обеспечивается возвращение граждан Азербайджана из Ирана - Оперативный штаб Политика 4 марта 19:02
Казахстан и Литва нацелены на создание регулярного трансконтинентального авиамаршрута Транспорт 4 марта 18:59
В Азербайджане расширят ассортимент трикотажных изделий Бизнес 4 марта 18:51
Банкам Азербайджана поручено наращивать бизнес-кредиты Финансы 4 марта 18:48
Самый убыточный вид страхования в Азербайджане Экономика 4 марта 18:46
Австрия не намерена принимать новых беженцев Европа 4 марта 18:39
Альберт Агарунов - еврейский национальный герой мусульманской страны Политика 4 марта 18:37
Азербайджанское предприятие о разработке двух новых видов молочной продукции Бизнес 4 марта 18:25
Госнефтефонд продолжит капиталовложения в 2020 году в рамках своей инвестиционной стратегии Финансы 4 марта 18:19
Али Ахмедов: Программа Президента Ильхама Алиева по ликвидации палаточных городков - один из самых гуманных проектов в Азербайджане Политика 4 марта 18:13
Назначен новый министр связи Нахчывана Политика 4 марта 18:08
В Азербайджанском техническом университете осуществлена дезинфекция (ФОТО) Общество 4 марта 18:02
Олег Кузнецов: Маилян и Бабаян являются нежелательными для России персонами Политика 4 марта 18:02
Главный инфекционист: В Азербайджане здоровым людям не нужно ходить в масках на улице Общество 4 марта 17:48
Финансируемый Евросоюзом проект в Азербайджане показал ощутимые результаты Бизнес 4 марта 17:48
В Швейцарии число зараженных коронавирусом достигло 54 человек Европа 4 марта 17:44
Узбекистан увеличивает объем вложений в научную сферу Финансы 4 марта 17:40
Агентство по развитию МСБ продолжает поощрять женское предпринимательство Бизнес 4 марта 17:37
Как с помощью рекламы из Азербайджана попасть во Францию – объявлен конкурс Культура 4 марта 17:30
ADY Container о доставке грузов в порты Центрально-Азиатского региона Транспорт 4 марта 17:28
В Пространстве оказания имущественных услуг Азербайджана проведены работы по дезинфекции (ФОТО) Общество 4 марта 17:25
В Анкаре строятся парк и мемориальный комплекс, посвященные Ходжалинскому геноциду Политика 4 марта 17:23
В Москве издана книга азербайджанской писательницы. Больше думать о Вечном... Культура 4 марта 17:23
Названы основные причины разводов в Азербайджане Общество 4 марта 17:20
Европейский Банк развития и реконструкции благоустроит Гянджу (ФОТО) Финансы 4 марта 17:19
Президент Ильхам Алиев выделил средства на бурение 18 субартезианских скважин в Товузе Политика 4 марта 17:08
Президент Ильхам Алиев выделил 15,8 млн манатов на строительство дороги в Товузе Политика 4 марта 17:06
Казахстанский и сингапурский венчурные фонды подписали соглашение о сотрудничестве Бизнес 4 марта 17:02
Минюст Азербайджана создал электронную службу с базой имен для новорожденных Общество 4 марта 16:58
На Фарерских островах выявили первый случай заражения коронавирусом Европа 4 марта 16:57
В Италии рассмотрят возможность закрыть все школы из-за коронавируса Европа 4 марта 16:56
Роль НБКО в финансовом секторе Азербайджана становится значительнее Финансы 4 марта 16:55
В Грузии пройдет азербайджано-грузинский бизнес-форум Бизнес 4 марта 16:54
Президент Ильхам Алиев выделил средства на проектирование и бурение 10 субартезианских скважин в Агстафе Политика 4 марта 16:53
Игры Чемпионата Азербайджана по волейболу перенесены Общество 4 марта 16:52
Обнародованы данные экспорта электротоваров из Турции на мировые рынки Турция 4 марта 16:52
Новостям о коронавирусе будет уделено особое внимание - Совет печати Азербайджана Общество 4 марта 16:47
Ипотечный кредитно-гарантийный фонд Азербайджана огласил число кандидатов на аренду жилья Общество 4 марта 16:43
В Казахстане будут реализованы инвестпроекты в сфере текстиля Бизнес 4 марта 16:40
СК A-Qroup запускает специальную кампанию по каско страхованию Экономика 4 марта 16:40
В Беларуси из-за ситуации с коронавирусом взято под наблюдение 14,5 тыс. человек Европа 4 марта 16:36
Как азербайджанский полицейский выписал штраф и спас сына врача от смерти (ФОТО) Культура 4 марта 16:34
CNPC не будет отправлять сотрудников за границу из-за коронавируса Другие страны 4 марта 16:32
Приморский край заинтересован в импорте фруктов и овощей из Узбекистана Бизнес 4 марта 16:30
Обнародованы данные экспорта автомобилей из Турции на мировые рынки Турция 4 марта 16:23
Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию в Идлибе Политика 4 марта 16:16
Для Азербайджана проект «Один пояс – один путь» – серьезная возможность выйти на рынки других стран - российский эксперт Политика 4 марта 16:16
Лувр открылся несмотря на распространение коронавируса Европа 4 марта 16:14
Айдын Мирзазаде: Президент Азербайджана держит под контролем любой серьезный вопрос Политика 4 марта 16:13
Турция ожидает от России выполнения обязательств по Сирии Турция 4 марта 15:53
Грузия входит в тройку лидеров по объему безналичных платежей Финансы 4 марта 15:47
В Южной Корее число пострадавших при взрыве на химзаводе достигло 56 Другие страны 4 марта 15:44
Сахиба Гафарова: Ситуация в связи с коронавирусом в Азербайджане под полным контролем Политика 4 марта 15:42
Товарооборот между Азербайджаном и Саудовской Аравией возрастет Бизнес 4 марта 15:39
Бахруз Гулиев: Меры по охране здоровья населения составляют основу социальной политики Азербайджана Политика 4 марта 15:25
Полад Бюльбюль оглы направил письмо генпрокурору России Политика 4 марта 15:20
В Азербайджане начато производство применяемых в судостроении обоев Бизнес 4 марта 15:20
Германия запретила экспорт медицинских средств защиты Европа 4 марта 15:19
Все новости