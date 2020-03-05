Латвия заинтересована в наращивании инвестиций из Азербайджана для развития своих портов и логистики - посол

БАКУ/Trend/ - У Латвии уже есть примеры успешных инвестиций из Азербайджана в оптовую торговлю, и в будущем страна хотела бы привлечь больше инвесторов в свои порты и логистические центры, сказал Trend посол Латвии в Азербайджане Дайнис Гаранчс.

"Латвийские компании уже ведут бизнес в Азербайджане в таких областях, как транспорт и логистика, машиностроение, ИКТ, производство продуктов питания, архитектура, дизайн, строительство, химическая и фармацевтическая промышленность, туризм и т.д. Мы хотели бы расширить это сотрудничество. Перспективным направлением являются зеленые технологии, по которым у Латвии имеется большой опыт. Мы заинтересованы в расширении взаимовыгодных двусторонних капиталовложений. Инвестиции в малый и средний бизнес могут принести большую пользу нашим экономическим отношениям", - сказал посол.

Говоря о двусторонней торговле, он отметил, что основными категориями товаров, экспортируемых из Латвии в Азербайджан, в настоящее время являются продукты питания, строительные материалы, изделия из древесины, химикаты и фармацевтика.

"Мы также очень рады видеть фрукты и овощи из Азербайджана в наших супермаркетах. Однако текущий объем двусторонней торговли (7,75 миллиона евро в первой половине 2019 года) не отражает реальный экономический потенциал наших стран. Одним из приоритетов посольства является поощрение наших предпринимателей в поиске новых возможностей и содействие дальнейшим контактам между предприятиями двух стран", - сказал Гаранчс.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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