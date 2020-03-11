Нахчыванское предприятие о разработке новых видов кондитерских изделий в текущем году

БАКУ/Trend/ - Расположенная в Нахчыванской АР Азербайджана бисквитная фабрика «Ляззят гида» работает над созданием новой производственной линейки кондитерских изделий, сообщили Trend на предприятии.

По информации источника, в ближайшие месяцы фабрика планирует закончить разработку производственной линейки нескольких видов печенья и вафельных тортов.

"Мы уже начали увеличивать объемы фасованной кондитерской продукции, упаковок с фисташками, арахисом и миндалем. В этом году планируется увеличить объемы производства этих видов продукции до 20 процентов. В целом же до конца текущего года планируется увеличение объемов производства до 40 процентов. В настоящее время продукция реализуется на внутреннем рынке в Нахчыване, а также в Баку. У нас в планах вывести ее на соседние рынки региона. Это может быть, возможно, ближе к концу года", - сказали в компании.

По информации источника, в качестве первичного рынка экспорта рассматривается Грузия.

Отметим, что продукция «Ляззят гида» имеет сертификат соответствия Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана.

Фабрика оснащена современным оборудованием турецкого производства.

(Автор: Матанат Насибова, Редактор: Ровшан Гусейнов)