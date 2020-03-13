В Алматы увеличат производство медицинских масок из-за угрозы коронавируса

БАКУ/Trend/ - В Алматы будет увеличено производство медицинских масок с текущих трех миллионов единиц в месяц, сказал руководитель Управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин, передает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По его словам, акиматом города ведется работа по обеспечению необходимым количеством медицинских средств, в особенности масок и антисептических средств.

«У нас есть производственная компания, мощность которой при нынешнем оборудовании составляет до 3 миллионов масок в месяц. В ближайшие дни мы запустим дополнительные объемы производства, для обеспечения потребности розничного рынка в отечественной санитарной продукции», - сказал Оразалин.

Он отметил, что, согласно ожиданиям, закупка нового оборудования позволит довести производственную мощность до 8 миллионов масок в месяц.

Оразалин добавил, что аптеки города будут обеспечены дополнительным объемом масок.

В целях избежания спекуляций на рынке с масками будут выделяться оборотные средства предприятиям на приобретение сырья, это дает возможность влиять на поставки продукции и напрямую сотрудничать с самыми крупными аптеками на территории города.

Помимо этого, будут дополнительно выделяться средства компаниям на производство антисептических средств, санитайзеров, сообщил Оразалин.

Напомним, сегодня, 13 марта 2020 года, в Казахстане подтверждены первые два случая заражения коронавирусом. Граждане страны вернулись из Германии и были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус (COVID-19). По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 134 818 человек, 4 984 из которых скончались.