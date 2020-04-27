ЕС приветствует антикризисный план Грузии

БАКУ /Trend/ - Делегация Европейского Союза (ЕС) в Грузии приветствовала антикризисный план правительства, сообщает Trend со ссылкой на ЕС.

В заявлении говорится, что пандемия коронавируса является беспрецедентной проблемой, которая вынудила страны, граждан и правительства радикально изменить образ жизни.

«Его негативные последствия особенно тяжелы для людей, находящихся в уязвимом положении», - заявила делегация ЕС в Грузии.

В заявлении говорится, что ЕС и его государства-члены поддерживают правительство Грузии и ряд государственных и общественных организаций в их усилиях по оказанию помощи тем, кто больше всего пострадал от пандемии.

«Гранты, предоставляемые организациям гражданского общества, в том числе через так называемый механизм быстрого реагирования, позволяют им оказывать немедленную поддержку уязвимым группам», - говорится в сообщении.

Делегация Европейского Союза в Грузии отмечает, что ЕС приветствует план действий в области кризисной коммуникации, принятый правительством Грузии для повышения осведомленности о государственных услугах и поддержке, которую оно оказало, чтобы облегчить трудности, с которыми сталкиваются семьи, отдельные лица и общины.

Напомним, что 24 апреля правительство Грузии представило антикризисный план борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Он включает в себя как социальную помощь населению, так и развитие бизнеса и экономики в целом.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)