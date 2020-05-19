В Азербайджане будут проходить онлайн-аукционы (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В рамках сотрудничества Центра развития электронного правительства Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, Республиканской товарно-сырьевой биржи, а также соответствующих государственных структур создана система "Электронный аукцион", которая запущена в качестве пилотной программы.

Как сообщили во вторник Trend в Агентстве, теперь аукционы будут проводиться посредством портала eherrac.gov.az. Создание новой системы также позитивно повлияет на развитие рынка имущества.

Для пользования порталом необходимо войти в систему посредством ASAN Login.

Все виды оплаты (плата за участие и депозит), требующейся в процессе участия в аукционе, перечисляются в онлайн-режиме через систему ASAN Pay.

Система составляет протоколы по победителям аукционов. Эти протоколы в соответствующем порядке направляются информационным системам министерств юстиции, внутренних дел и Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики.

Напомним, что в период особого режима карантина в стране Госагентство стало инициатором ряда инновационных проектов.

В рамках сотрудничества Центра развития электронного правительства при Агентстве и МВД была создана «Система получения разрешений и мониторинга в период применения особого режима карантина».

Для более удобного информирования граждан о госуслугах Центр развития электронного правительства передал в пользование приложение ASAN Bot.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)