Посол: Франция поддерживает восстановление экономики в Грузии
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Говорите, нет зараженных среди родных и знакомых? А среди них есть лауреаты Нобелевской премии? – народный артист Кязым Абдуллаев
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