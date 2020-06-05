БАКУ /Trend/ - Активизируется сотрудничество Туркменистана с российскими регионами, в частности в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Туркменистана, это было отмечено в ходе онлайн-консультаций, состоявшихся 4 июня 2020 года между МИД Туркменистана и Российской Федерации.

Туркменскую делегацию возглавил замминистра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев, российскую - замминистра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко.

Стороны обсудили сотрудничество в рамках международных организаций, в частности ООН, ОБСЕ и других. Внимание было акцентировано на укреплении взаимодействия, которое нацелено на решение проблем, вызванных пандемией коронавируса.

В ходе консультаций была отмечена важная роль туркмено-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Также были обсуждены вопросы развития договорно-правовой базы между двумя странами, ход реализации ранее достигнутых договорённостей.

(Автор: Джейла Алиева)

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